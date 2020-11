Antigo selecionador argentino é internado depois de saber que Maradona morreu

Alejandro Sabella tem problemas cardiovasculares e ficou "muito afetado" com a notícia.

Depois de saber da notícia da morte de Diego Maradona, esta quarta-feira, o ex-treinador e selecionador argentino Alejandro Sabella, de 66 anos, ficou “muito afetado” com a notícia e foi internado num hospital em Buenos Aires.

O treinador que levou a Argentina à final do Mundial2014, e que tem problemas cardíacos, foi na quarta-feira para o Instituto Cardiovascular, em Buenos Aires, e ficou internado para realizar um “check-up completo”. De acordo com o relato dos familiares de Sabella, de 66 anos, à agência de notícias EFE o treinador “ficou muito afetado com a morte de Maradona. Em princípio, terá alta ainda hoje [quinta-feira]”.

Alejandro Sabella venceu uma Taça Liberdades em 2009 e um campeonato argentino em 2010 pelo Estudiantes de la Plata. Em 2014, como treinador da seleção, tornou a Argentina vice-campeã mundial de futebol, no Brasil. A partida final do Mundial foi a última de Sabella, que devido a problemas de saúde, deixou o futebol.

Já a família de Carlos Bilardo, antigo selecionador argentino, que levou a Argentina à conquista do título mundial de 1986, onde Maradona se destacou pelo famoso golo da mão de Deus, chegou mesmo a simular uma avaria na televisão assim que começaram a sair notícias da morte do craque argentino, para evitar que Bilardo soubesse e que, dessa forma, o seu estado de saúde se agravasse, uma vez que sofre de uma doença degenerativa.

Jorge, irmão de Bilardo, explicou à comunicação social local que o “para o Carlos, o Diego era o filho que ele nunca teve, ele levou-o para muitos sítios onde trabalhou, saber da sua morte ia fazer-lhe muito mal”, admitindo que não sabe como vai conseguir manter a mentira sobre a avaria da televisão.

Carlos Bilardo trabalhou com Maradona na seleção argentina, no Sevilha e no Boca Juniors.