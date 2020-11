Courteney Cox recria momento icónico de Friends: "Espero que isto vos deixe feliz"

Courteney Cox, a eterna Monica Geller da série Friends, recriou um momento icónico da série no dia em que se celebra o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. A atriz diz que todos os anos recebe inúmeros GIFs da sua dança na série, onde está com um peru na cabeça, feita com o intuito de ficar bem com o seu namorado da série Chandler, interpretado por Matthew Perry.

"Se recebo mais algum GIF com aquele peru na minha cabeça a dançar como uma idiota, vou enlouquecer", brincou a atriz, antes de anunciar que tinha decidido recriar o momento. "De qualquer forma, uma vez que sou um símbolo do Dia de Ação de Graças, aqui vamos nós. Espero que isto vos deixe feliz", conclui a atriz, antes de se mostrar a dançar, aos 56 anos, com um peru na cabeça na sua casa.

A publicação obteve milhares de gostos e de partilhas nas redes sociais. Várias pessoas agradeceram à atriz na caixa de comentários por os "levar a viajar no tempo".