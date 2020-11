Número de internamentos de infetados volta a subir. Unidades de Cuidados Intensivos atingem novo máximo

Portugal registou esta sexta-feira mais 5.444 infetados com o novo coronavírus e 67 óbitos devido à doença, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Assim, o país conta um total acumulado de 285.838 casos desde o início da pandemia e 4.276 mortes. O número de internamentos voltou a subir e, com ele, há um novo máximo de infetados em cuidados intensivos.

No que toca ao número de casos, o Norte continua a ser a região do país mais afetada, reportando hoje mais 3.161 infetados, ou seja, mais de metade dos casos diários hoje divulgados. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com mais 1.380 infetados, o Centro, com 681, o Alentejo, com 136 e o Algarve, a registar 90 novos casos. Nas ilhas, o arquipélago dos Açores contabiliza mais 35 infetados e a Madeira mais 11.

No que diz respeito às mortes a lamentar devido ao novo vírus, o Norte representa também mais de metade dos óbitos desta sexta-feira – morreram 39 infetados. Depois, vem Lisboa, com mais 15 mortes, o Centro, com oito, o Algarve com três e o Alentejo, com duas. Em Portugal insular não houve vítimas mortais por covid-19 a registar.

Os internamentos voltaram a subir, depois de uma redução na quarta e na quinta-feira. Existem agora 3.208 camas ocupadas nos hospitais portugueses com infetados, 16 novos doentes de um dia para o outro. Destes, 526 estão em unidades de cuidados intensivos, mais 10 do que na quinta-feira, um novo máximo desde o início da pandemia.

Segundo os dados divulgados esta sexta-feira pela DGS, houve mais 5.502 curados da doença nas últimas 24 horas, elevando assim para um total de 199.446 recuperados. Há agora 82.116 casos ativos de covid-19, um decréscimo de 125 em relação ao dia anterior. Também há menos 654 pessoas a ser vigiadas pelas autoridades de saúde, num total de 80.713.