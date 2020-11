Madeira volta a vencer óscares do turismo como melhor destino insular do mundo

Os World Travel Awards de 2020, considerados os Óscares do turismo, voltaram a eleger a Madeira como o melhor destino insular do mundo. Lisboa foi distinguida como melhor destino city break do mundo e o Algarve é o melhor destino de praia do mundo, anunciou o Ministério da Economia.

“Vencendo todos os constrangimentos, preservamos a reputação e a notoriedade dos nossos destinos”, diz a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, citada na nota. Para a secretária de Estado, os prémios significam que Portugal é encarado como “um país seguro, pronto para a todos receber, quando assim for possível".

Os World Travel Awards são atribuídos “anualmente, desde 1993, pelos profissionais do setor a uma escala mundial, distinguindo o trabalho desenvolvido na indústria turística de modo a estimular a competitividade e a qualidade do turismo”, diz o mesmo comunicado.

Fique a saber em que outras categorias Portugal também se destacou e ganhou prémios:

- World's Leading Luxury Leisure Resort 2020 (melhor resort de luxo) - Conrad Algarve

- World's Leading Tourism Development Project 2020 (melhor projeto de desenvolvimento)- Dark Sky Alqueva, Portugal and Spain

- World's Leading Golf & Villa Resort 2020 (melhor resort com golf)- Dunas Douradas Beach Club, Portugal

- World's Leading Wine Region Hotel 2020 (melhor hotel com tema vínico) - L'AND Vineyards, Portugal

- World's Leading Adventure Tourist Attraction 2020 (melhor atração de turismo de aventura) - Passadiços do Paiva (Arouca UNESCO Global Geopark), Portugal

- World's Leading Classic Hotel (melhor hotel clássico) 2020 - Olissippo Lapa Palace Hotel, Portugal

- World's Leading Conservation Company 2020 (melhor empresa de preservação) - Parques de Sintra - Monte da Lua, Portugal

- World's Leading Airline to Africa 2020 (melhor companhia aérea para África) - TAP Air Portugal

- World's Leading Airline to South America 2020 (melhor companhia aérea para a América Latina) - TAP Air Portugal

- World's Leading Inflight Magazine 2020 (melhor revista de bordo) - Up Magazine (TAP Air Portugal)

- World's Leading City Break Destination 2020 (melhor cidade para 'city break')- Lisbon, Portugal

- World's Leading Beach Destination 2020 (melhor destino de praia)- The Algarve, Portugal

- World's Leading Fine Dining Hotel Restaurant 2020 (melhor restaurante de luxo)- Vila Joya Hotel Restaurant @ Vila Joya, Portugal

- World's Leading Island Destination 2020 (melhor destino insular) - Madeira Islands