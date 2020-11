Polícia é chamado a responder a emergência e encontra filha morta em acidente

Dois jovens morreram, este sábado, num acidente em Macaíba, na Região Metropolitana de Natal, no Brasil. Ao ser chamado ao local para tratar da ocorrência, um dos polícias percebeu que uma das vítimas era a sua filha.

De acordo com o site G1, as vítimas, Gabriella Góis, de 19 anos, e João da Silva, de 21 anos, era um casal, e seguiam de mota quando acabaram por colidir com uma carrinha. Os dois morreram no local do acidente.

Quando uma equipa da polícia rodoviária chegou ao local para tratar da ocorrência, um dos polícias percebeu que uma das vítimas do acidente era a sua filha.