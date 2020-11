Mulher cai ao Rio Tejo

No local estiveram quatro viaturas do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Uma mulher de 35 anos teve de ser resgatada pelos Bombeiros quando caiu ao rio Tejo durante a tarde deste domingo O alerta foi dado por volta das 13h40, disse a uma fonte dos Sapadores de Lisboa à agência Lusa.

O acidente ocorreu quando a mulher estava no Passeio das Tágides, na zona do Parque das Nações. A vítima perdeu os sentidos e foi resgatada e reanimada no local, tendo sido depois transportada para o Hospital de Santa Maria por uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação.