Explosão em estação de tratamento de águas em Inglaterra provoca várias vítimas

Aconteceu uma grande explosão esta quinta-feira numa estação de tratamento de águas residuais perto do porto da cidade de Bristol, em Inglaterra, avançou a BBC. Autoridades falam num “incidente grave” que provocou “várias vítimas”.

O Serviço de Bombeiros e Resgaste de Avonmouth, chamado ao local por volta das 11h22, confirmou, citado pela Sky News, que “existem várias vítimas” na sequência da “grande explosão”.

No local estão por esta altura vários carros da polícia, carros dos bombeiros e uma ambulância de serviço.

Jaward Burhan, uma testemunha citada pelo estação televisiva, afirmou que viu um helicóptero “à procura de pessoas desaparecidas” e que a polícia fechou uma estrada perto do tanque que explodiu, que Jaward acredita fazer parte de um centro de resíduos.

“Eu ouvi o som de uma explosão, quando estava a trabalhar ao lado do edifício, noutro armazém. Dez minutos depois vi um helicóptero a chegar e a polícia”, conta.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">firefighters,ambulance and police already here <a href="https://t.co/8r6GCgb1oG">pic.twitter.com/8r6GCgb1oG</a></p>— jawad burhan (@jawadburhan98) <a href="https://twitter.com/jawadburhan98/status/1334475180803022849?ref_src=twsrc%5Etfw">December 3, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">New photo for the exploded tank <a href="https://t.co/YzTX4AWh4V">pic.twitter.com/YzTX4AWh4V</a></p>— jawad burhan (@jawadburhan98) <a href="https://twitter.com/jawadburhan98/status/1334479974020034564?ref_src=twsrc%5Etfw">December 3, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Notícia em atualização