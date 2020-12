Covid-19 já matou mais de 60 mil pessoas no Reino Unido

Nas últimas 24 horas foram registados mais 414 óbitos por covid-19 no Reino Unido. Comparativamente aos dados desta quarta-feira ocorreu uma descida ligeira no número de vítimas mortais - foram confirmados 648 óbitos por covid-19 ontem. No total já morreram 60.113 pessoas no país desde o início da pandemia.

Foram ainda confirmados mais 14.879 casos do novo coronavírus desde ontem no Reino Unido, elevando o total de infeções para 1.674.134.

No total estão internadas 15.236 pessoas em hospitais de todo o país, dos quais 1.351 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Recorde-se que a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA, na sigla inglesa) do Reino Unido já aprovou a vacina Pfizer/BioNTech e o subdiretor-geral da Saúde anunciou, esta quinta-feira, que o país deverá receber o primeiro lote de vacinas "nas próximas horas". A vacinação deve ser iniciada na próxima semana, tornando assim o Reino Unido o primeiro país ocidental a aprovar o uso da vacina contra a infeção.