Benfica vence Lech Poznan por 4-0 e garante apuramento na Liga Europa

O Benfica venceu o Lech Poznan, por 4-0, no Estádio da Luz, num jogo da quinta jornada do grupo D da Liga Europa, garantindo ainda assim o apuramento para os 16 avos de final da competição

O marcador foi inaugurado pelo belga Vertonghen, sendo este o único golo marcado durante a primeira parte da partida. Já na segunda parte, Darwin Núñez, e Pizzi marcaram dois golos pelos encarnados no espaço de dois minutos - 57 e 58. Julian Weigl marcou o quarto e último golo pela equipa, quase no final da partida, aos 89 minutos.

As águias vão agora defrontar a equipa belga Standard Liège, no próximo dia 10, onde irão lutar pela liderança do grupo. O Benfica e os Rangers disputam o primeiro lugar do grupo D, ambos com 11 pontos.