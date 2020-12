Efemérides de 4 de Dezembro

1791 Foi lançado há 229 anos o jornal britânico The Observer, o mais antigo semanário existente no mundo, hoje ligado ao diário Guardian, talvez um pouquinho mais à direita, mas ainda assim também do centro esquerda com posições próximas da social-democracia dos Trabalhistas.

1888 George Eastman (1854-1932), empresário e inventor (por exemplo, do filme fotográfico em rolo) americano, registou há 32 anos a câmara Kodak, vindo a ser o fundador da empresa com o mesmo nome.

1953 Foi aprovada há 67 anos em Roma pelos membros do Conselho da Europa a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, ratificada por Portugal só depois de 25 de Abril de 1974 (em 76).

1970 Foi constituída a SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, há 50 anos, em pleno marcelismo (1968-74), para defender os valores do humanismo e da democracia.

1980 Teve lugar já há 40 anos, em plena campanha presidencial da recandidatura de Eanes, o desastre aéreo de Camarate, que vitimou o então primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro (n.1934, líder do Governo da AD desde Janeiro anterior) e o então ministro da Defesa Adelino Amaro da Costa (n.1943, do CDS), mais as suas mulheres, o chefe de gabinete do primeiro (António Patrício Gouveia, n.48) e 2 pilotos.

1991 O barco de pesca luso-guineense Bolama, com 28 pessoas a bordo, desapareceu misteriosamente há 29 anos, ao largo da costa portuguesa.

1992 Álvaro Cunhal (1913-2005), o mais mítico e histórico líder comunista português, então com 79 anos mas já muito doente, abandonou há 28 anos a liderança do PCP, que ocupou durante 30, sucedendo-lhe Carlos Carvalhas (n.1941, e em funções entre 1992-2004, quando lhe sucedeu Jerónimo de Sousa).

2007 O fundador e antigo presidente executivo do BCP, Jorge Jardim Gonçalves, de 72 anos, apresentou há 13 no Conselho Geral e de Supervisão a sua renúncia a todos os cargos no banco que fundara.

2013 O papa Francisco nomeou há 7 anos uma mulher portuguesa, especialista em cultura nacional e vice-reitora da Universidade do Porto, Maria de Lurdes Correia Fernandes, para o Comité Pontifício de Ciências Históricas.

2016 Teve lugar há 4 anos o funeral de Fidel Castro (n.1926, líder de Cuba desde a vitória da sua Revolução, em 1959, até 2008).

2017 O então ministro das Finanças português, Mário Centeno, foi eleito há 3 anos presidente do Eurogrupo.

2019 Morreram afogados há 1 ano 57 imigrantes de varias nacionalidades africanas ao naufragar a embarcação em que tinham partido da Gâmbia paras as Canárias (estando de moda actualmente a rota do Algarve).