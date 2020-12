Sara Carreira, filha de Tony Carreira, morre em acidente na A1

A cantora Sara Carreira cantora, filha de Tony Carreira e Fernanda Antunes, morreu este sábado, aos 21 anos, na sequência de um acidente de automóvel no quilómetro 61 da A1 junto a Santarém, avança o Correio da Manhã. De acordo com a Proteção Civil, o acidente ocorreu pelas 18h45 na localidade de Póvoa da Isenta. O óbito foi declarado no local.

A colisão provocou ainda um ferido grave - Ivo Lucas, namorado da artista, de 30 anos, que apresentava uma fratura exposta no braço, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Santarém - e dois ligeiros, que seguiam noutra viatura e foram transportados para o Hospital de Santarém.

No local, estiveram 30 operacionais e 11 viaturas, entre os quais meios dos bombeiros de Pernes e de Santarém, dos Sapadores de Santarém, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas. Segundo a revista BLITZ, cantores como Bárbara Bandeira, Francisco Maria Pereira (Kasha), dos D.A.M.A e Diana Lucas ter-se-ão deslocado à instituição hospitalar anteriormente referida na noite de sábado.

Algumas celebridades já reagiram à tragédia na rede social Instagram. “Absolutamente em choque com a morte da Sara Carreira. Que a família encontre forças para superar esta tragédia”, escreveu a blogger Ana Garcia Martins, conhecida por Pipoca Mais Doce. “Estou a tremer.. como é que é possível. Não há palavras. Descansa em paz, Sara. Que Deus reconforte os corações destes familiares”, explicou Isabela Cardinali, ex-concorrente da Casa dos Segredos. O cantor Agir partilhou “Das almas mais queridas de sempre. Um abraço de força à família e muita coragem Ivo. Até sempre Sara”. Fernando Daniel, autor de êxitos musicais como "Melodia da Saudade", redigiu: "De luto. A Sara não merecia, ninguém merece partir tão cedo. Estive com a Sara poucas vezes, mas o suficiente para perceber que era uma ternura de pessoa e um Ser com uma luz incrível. Tinhas uma vida pela frente. De todas as pessoas que se cruzaram contigo, nenhuma ficou indiferente ao que tu eras, tenho a certeza. Força a toda a família, e as melhoras para todos os envolvidos". Na rede social Twitter, o cantor Diogo Piçarra escreveu "Ainda não acredito" e o comediante Jel partilhou "Descansa em Paz Sara Carreira. Condolências à Família e Amigos".

Sara Carreira, que celebrou o seu 21.º aniversário no último dia 21 de outubro, lançou no ano passado o primeiro EP, “Metade”.