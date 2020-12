Diagnóstico pós-covid leva jogador do Benfica B a suspender atividade desportiva

Daniel dos Anjos, avançado da equipa B do Benfica, vai suspender temporariamente a atividade desportiva depois de ter sido diagnosticado com miocardite aguda pós-covid-19, sem critérios de gravidade.

A informação foi revelada, este sábado, pelas ‘águias’. “A evolução da sua situação clínica vai ser monitorizada pela equipa médica do clube, até estarem reunidas as condições para o regresso aos relvados”, acrescenta o Benfica sobre a situação do futebolista, de 24 anos.

De realçar que o avançado se estreou esta época na equipa principal ao ser suplente utilizado na visita ao Paredes, num jogo a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.