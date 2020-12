O vídeo, partilhado no TikTok, do ator Sylvester Stallone a dançar com a filha está nas bocas do mundo e não é por causa do ‘jogo de pés’ do eterno Rocky.

Stallone surge a dançar animadamente com a filha Sistine, mas é na sua cara que se focam todas as atenções.

Os fãs dizem que Stallone exagerou no botox e ficou quase “irreconhecível”.