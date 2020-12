Esquerda. Eduardo Cabrita não tem condições

Catarina Martins

Catarina Martins defendeu, ontem, que o ministro Eduardo Cabrita não tem condições para continuar no cargo. “Perdeu as condições para o lugar que ocupa”, afirmou a coordenadora do BE, lamentando que o ministro tenha vindo “vitimizar-se” quando era preciso proferir “uma palavra de solidariedade para com a família da vítimas” e anunciar “transformações profundas” na política de imigração.

BE ataca ministro

Catarina Martins realçou que a família do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk, morto à guarda do SEF, foi “deixada sozinha” durante nove meses e “não foram retiradas consequências” sobre o funcionamento dos centros do SEF. “Isso é uma prova de incapacidade face a um dos casos mais graves da democracia portuguesa. Um homem foi torturado até à morte por forças de segurança do nosso país. É difícil lembrarmo-nos de alguma coisa mais grave numa democracia”.

PCP não enxota ministros

Jerónimo de Sousa defendeu que “as críticas ao Governo devem ser feitas ao Governo e, naturalmente, ao principal responsável, que é o primeiro-ministro”. O PCP não acompanha “essa ideia peregrina de irmos enxotando os ministros mais ou menos incómodos”, disse o secretário-geral do PCP.