Saiba quais os nomes para bebés mais escolhidos em 2020

O nome de menina mais escolhido é o mesmo do que no ano passado.

O Intituto de Registo e Notoriado revelou, esta segunda-feira, os nomes mais escolhidos para bebés este ano no país. Novamente, Maria foi o nome mais escolhido pelos portugueses para as meninas: 4.872 das bebés que nasceram este ano receberam o nome de Maria. Logo de seguida, com uma grande diferença, está o nome Leonor, que foi escolhido por 1.310 pais. Na classificação segue-se Matilde, com 1.255, Carolina, com 1.008, e Alice, que foi a escolha de 968 pais em 2020.

No que toca aos meninos, o nome Francisco venceu. 1.411 bebés que nasceram este ano receberam o nome Francisco. Ao contrário do que se passa no top 5 dos nomes das meninas, a diferença é muito menor entre o primeiro e o segundo lugar: João está em segundo lugar com 1.358. Segue-se o nome Afonso, com 1.306, Tomás, com 1.266 e Duarte, com 1.261.

Segundo o Instituto de Registos e Notariado nos primeiros 11 meses de 2020, nasceram 71.317 bebés em Portugal, quase menos três mil do que no ano passado.