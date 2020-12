Paul McCartney diz que adora utilizar máscara

Paul McCartney decidiu apontar alguns aspetos positivos numa altura em que o mundo enfrenta uma pandemia provocada pelo aparecimento do novo coronavírus e um deles é a utilização de máscara.

O ex-Beatle disse que ao usar máscara consegue esconder mais a sua identidade e não ser reconhecido. “Eu entrei no trabalho hoje com uma máscara e olhei para todos nos olhos", disse o músico de 78 anos, em entrevista ao The Howard Stern Show, afirmando que "adora" a máscara e o anonimato. "Posso ir onde quiser e fazer o que quiser", sublinha McCartney.

Além da máscara, o músico diz que este ano trouxe, além de muitos desafios, várias "lições" como aproveitar "mais tempo em família e ter tempo para as pessoas em vez de andar a correr". Para McCartney, passar os primeiros meses da quarentena com a sua filha e com os seus netos foi realmente "especial". "Não acabou, mas é algo que uniu muitas pessoas, então espero que tenhamos conseguido aprender algo com isto", disse.