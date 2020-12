Mick Jagger compra mansão à namorada na Flórida

Mick Jagger comprou uma mansão, perto de Sarasota, no estado norte-americano da Flórida, para a namorada, Melanie Hamrick.

De acordo com a notícia avançada pela Page Six, a bailarina, que tem um filho de quatro anos com o cantor, quer mudar-se em definitivo para a Flórida. No ano passado, Melanie Hamrick deixou o American Ballet Theatre, uma das mais importantes companhias de balé do mundo, sediada em Nova Iorque, para passar mais tempo com o filho e com Jagger.

O facto de a mansão ficar longe de Nova Iorque e a privacidade terá sido um “fator importante” na escolha.

Segundo uma fonte próxima do casal, Mick Jagger, de 77 anos, e Hamrick, de 34, deverão mesmo vir a casar-se. "O tempo vai dizer (…) agora os dois estão felizes a brincar às casinhas em todas as propriedades de Mick pelo mundo”, disse a mesma fonte.