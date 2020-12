Passageiro com sintomas de covid-19 morre durante voo nos EUA

Um homem com sintomas de covid-19 morreu durante uma ligação aéra entre Orlando e Los Angeles, nos EUA.

O episódio ocorreu no dia 14 de dezembro num voo da United Airlines e o piloto acabou por aterrar de emergência em Nova Orleães.

Segundo a caompanhia a érea, o passageiro que acabou por morrer, tinha prenchido um formulário antes de embarcar, no qual declarou não estar infetado com o coronavírus. Mas, segundo a imprensa internacional, a mulher terá admitido posteriormente que o marido tinha sintomas compatíveis com a covid-19 há já uma semana, entre eles a perda de olfato e de paladar.

Depois da aterragem de emergência em Nova Orleães, as esquipas de socorro procederam a várias tantivas de reanimação, mas sem sucesso. O óbito acabou por ser declarado já num hospital da cidade. Até ao momento não é ainda conhecida a causa da morte.



A tripulação da aeronave está agora a cumprir isolamento nas próximas duas semanas e as autoridades de saúde também já pediram à United Airlinesa lista completa dos passageiros para avaliação dos contactos de risco.