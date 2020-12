Corpo do jovem de 24 anos encontrado depois de derrocada de prédio em Lisboa

Gastão Reis foi encontrado entre os escombros sem vida. Pai do jovem está no hospital de São José em estado grave.

O Regimento de Sapadores de Lisboa encontrou o corpo de Gastáo Reis às 02h45, terminando assim o seu trabalho no local, na rua de Santa Maria em Lisboa. O jovem, de 24 anos, morava no primeiro andar do prédio, que este domingo de manhã colapsou após uma explosão, e estava desaparecido desde então.

De acordo com a autarquia de Lisboa, em declarações aos jornalistas, habitavam nove pessoas no edifício e cinco delas ficaram feridas, quatro com ferimentos ligeiros e um em estado grave. O ferido grave é o pai de Gastão Reis e está internado no hospital de São José.

No início da noite de domingo, o vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Castro, afirmou que nesta segunda-feira será feita uma nova avaliação. Carlos Castro indica que o que provocou a derrocada do prédio foi “uma explosão decorrente de gás, mas não é 100% seguro”.

Ao ruir, o Hospital de Santa Maria foi atingido com várias projeções. A explosão também atingiu algumas viaturas que estavam estacionadas naquela rua do centro de Lisboa.

Hoje vai ser criado um corredor de segurança para quem visite o hospital de Santa Maria a pé, a partir da rua de Santa Maria, enquanto as ambulâncias entram por outra rua.