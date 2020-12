Infarmed olha para aprovação da vacina como uma "passo decisivo" no combate à pandemia

Agência Europeia do Medicamento aprovou esta segunda-feira a vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19

O Infarmed classificou esta segunda-feira a decisão da Agência Europeia do Medicamento (EMA) ao aprovar a vacina Comirnaty, da Pfizer/BioNTech, como “um passo decisivo” no combate à covid-19.

Citado em comunicado, o presidente da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde afirmou que "a etapa esta segunda-feira concluída com a avaliação favorável desta primeira vacina para prevenir a covid-19 constitui um passo decisivo no combate a esta pandemia que nos afeta a todos”. Para Rui Santos Ivo, esta decisão é a prova em como o sistema europeu de avaliação de medicamentos constituiu uma mais valia.

Rui Santos Ivo sublinhou que "o Infarmed reconhece publicamente o contributo de todos os seus peritos que de forma dedicada participam” na avaliação da Comirnaty. Assim, para o presidente do Infarmed, é possível "dar confiança" aos seus "concidadãos na qualidade, segurança e eficácia da vacina e que agora continuarão a trabalhar na monitorização da sua utilização".

A vacina desenvolvida pela Pfizer e a BioNTech é a primeira a ser aprovada pela União Europeia (UE), como foi hoje anunciado. Para que se dê início à sua comercialização e administração nos estados-membros já a partir de 27 de dezembro, falta ainda que a vacina seja aprovada pela Comissão Europeia, o que deve acontecer nas próximas 48 horas.