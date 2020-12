Espanha regista mais 22 mil casos e 334 óbitos por covid-19

Tal como Portugal, Espanha suspendeu os voos provenientes do Reino Unido devido à nova estripe do novo coronavírus encontrada no país liderado por Boris Johnson.

Espanha registou mais 22.013 casos de covid-19 desde sexta-feira. No total já foram infetadas 1.819.249 pessoas no país vizinho. Foram ainda registados mais 334 óbitos no último fim de semana, elevando o número total de vítimas mortais para 49.260.

Segundo as autoridades de saúde espanholas deram entrada nos hospitais 945 pessoas infetadas nas últimas 24 horas. No total existem 11.431 pessoas com covid-19 hospitalizadas, das quais 1.944 estão em Unidades de Cuidados intensivos.

O nível de incidência acumulada em Espanha está a aumentar, tendo sido registados mais 225 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (mais 11 do que na sexta-feira). As regiões onde foram registados níveis mais elevados foi a de Baleares (407), seguida da capital, Madrid (301), e da Extremadura (280).

Tal como Portugal, Espanha suspendeu os voos provenientes do Reino Unido devido à nova estripe do novo coronavírus encontrada no país liderado por Boris Johnson exceto para os cidadãos espanhóis ou residentes no países.