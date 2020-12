França autoriza regresso de pessoas que venham do Reino Unido

A partir de quarta-feira pessoas provenientes do Reino Unido já podem regressar a França, desde que apresentar um teste à covid-19 negativo.

O gabinete do primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou esta terça-feira que cidadãos franceses ou provenientes de outros países que morem em França ou noutros países europeus e pessoas que tenham de “fazer viagens essenciais” vão poder regressar.

No entanto, vão ter de estar “sistematicamente sujeitas à obrigação de ter, antes da partida, o resultado negativo de um teste [à presença do SARS-CoV-2] inferior a 72 horas”, diz o comunicado, citado pela France-Presse. São aceites tanto testes de reação em cadeia da polimerase (PCR, na sigla inglesa) como de antigénio, o essencial é que consigam detetar a nova estirpe de coronavírus detetada no Reino Unido.

Recorde-se que, por causa desta estirpe, que pode ser até 70% mais contagiosa, vários países da União Europeia decidiram suspender as ligações com o Reino Unido. No caso de Portugal, apenas cidadãos portugueses ou residentes em Portugal que venham do Reino Unido podem aterrar em território nacional, mas sempre mostrando um teste negativo.