Internautas comparam vestido de Kim Kardashian a Hulk | FOTO

Kim Kardashian partilhou com os seguidores alguns momentos passados em família no seu Natal, na casa da irmã Kourtney. No Instagram, a socialite fez questão de mostrar a roupa escolhida para celebrar a ocasião: Kim quis fazer-se passar por Grinch, mas acabou por ser comparada a Hulk.

Numa fotografia onde surge ao lado da irmã Kylie, vestida de vermelho, a esposa de Kanye West aparece com um vestido verde, com a parte de cima semelhante a uns abdominais. “Feliz Natal do Grinch e do Pai Natal”, escreveu na legenda da fotografia no Instagram. E a caixa de comentários encheu-se de comparações: “A Kim parece o Hulk, não o Grich”, escreveu um utilizador. “Parece que a Kim está vestida com um fato de criança do Hulk com abdominais falso”, disse outro fã.

Noutra publicação com várias fotografias do dia de Natal da família Kardashian, Kim voltou a mostrar o visual e houve até quem perguntasse se era Natal ou Halloween ou quem fizesse outra comparação: “Porque é que a Kim está vestida de tartaruga ninja mutante?”, questionou um utilizador.