Partida entre Granada e Valência acaba com três expulsões

O jogo da 16ª jornada da liga espanhola, que acabou com uma vitória do Granada por duas bolas a uma, viu três jogadores serem expulsos do campo, após um último terço da partida caótico.

Aos 36 minutos, o Valência fez o primeiro golo da partida, com um remate de Kevin Gameiro. A vantagem, no entanto, durou pouco, com Kenedy a fazer o empate para o Granada nos últimos minutos da primeira parte.

O segundo tempo da partida foi, no mínimo, caótico, com três expulsões a acontecer no espaço de seis minutos. O primeiro a abandonar o campo foi Jason, que viu o segundo amarelo e deixou o Granada reduzido a 10 homens. Por queixas ao árbitro e conduta anti-desportiva, aos 73 minutos, o ex-Benfica Gonçalo Guedes viu o segundo cartão vermelho da partida. E aos 76 minutos, após uma forte entrada contra Manu Vallejo, Domingos Duarte foi obrigado a abandonar o campo. Resultado final: o Granada jogou os últimos 20 minutos de jogo com 10 homens, e o Valência ficou reduzido, no mesmo espaço de tempo, a nove homens.

Mesmo desfalcados, ainda que em vantagem numérica, o Granada conseguiu o golo do desempate aos 88 minutos, com Molina a assegurar os três pontos para o Granada, que fica com um total de 24 pontos conquistados na Liga, ao passo que o Valência chega ao fim da 16ª jornada com 15 pontos.