Liverpool fecha 2020 no topo da Premier League

A equipa de Jürgen Klopp fechou a 16ª jornada da liga inglesa com um empate perante o Newcastle, e acabou 2020 no primeiro lugar.

Os reds venceram a Premier League na temporada passada, após 30 anos sem levantar o trofeu. E este ano não mostram sinais de abrandar. Na última jornada de 2020, os de Anfield - que puderam contar com Thiago Alcântara no plantel - empataram a zeros o Newcastle e deram o ano por acabado com 33 pontos. O jogo manteve-se a zeros, com o Liverpool a ter mais posse de bola e mais domínio geral do jogo.

Logo de seguida na tabela, com cinco pontos a menos e um jogo em atraso, está o Manchester United, onde joga o internacional português Bruno Fernandes. Os red devils têm 30 pontos, e viram a vitória fugir seis vezes no decorrer da temporada até agora.

Já o Leicester City, onde jogam o português Ricardo Pereira, que ocupa o terceiro lugar com 29 pontos, está empatado com o Everton de Carlo Ancelotti, que tem um jogo a menos, já que a partida de quarta-feira, com o Manchester City, teve de ser cancelada devido a um surto de casos de Covid-19 nos 'citizens'. A equipa de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva conta com, pelo menos, cinco jogadores infetados.

O quinto lugar na tabela é ocupado pelo Aston Villa. A equipa de Birmingham, no entanto, tem dois jogos em atraso, e ainda assim conseguiu arrecadar 28 pontos, o que os coloca numa posição muito favorável a disputar os primeiros lugares da tabela classificativa. A equipa tem umas fantásticas oito vitórias em catorze jogos, e não sabe o que é perder há cinco deles.

O Chelsea, o Tottenham, o Manchester City e o Southampton, por outro lado, estão empatados a 26 pontos, com a equipa de Frank Lampard e o Southampton a serem os únicos com os jogos "em dia". O Tottenham de José Mourinho viu a partida de quarta-feira com o Fulham ser cancelada pelo mais recente surto de casos de Covid-19 nos jogadores da Premier League. O Chelsea de Frank Lampard não tem tido os melhores resultados, com uma única vitória nos últimos cinco jogos na liga.

Um pouco mais em baixo na tabela está o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, cujo plantel inclui oito jogadores portugueses: Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, Daniel Podence, Pedro Neto, Rúben Vinagre, Fábio Silva e Vitinha. Para não falar dos membros da equipa técnica que também falam a língua de Camões. Os lobos foram batidos pelo Manchester United na última jornada de 2020, mas conseguiram um importante empate com o Tottenham de Mourinho, que lhes garantiu um ponto que os mantém em sexto lugar.

Em 13º lugar está o Arsenal de Londres. A equipa que se tem mantido imbatível na Liga Europa, mas que tem sido muito batida na Premier League. Os gunners de Mikel Arteta não têm tido fortuna nesta época, com seis vitórias, dois empates e umas pesadas oito derrotas em 16 jogos. Os últimos resultados, no entanto, têm mostrado uma recuperação do Arsenal, com uma vitória perante o Chelsea por três bolas a uma.

A Premier League entra em 2021 logo no primeiro dia do ano, com um encontro entre o Everton e o West Ham, e o Manchester United e o Aston Villa, que irão logo baralhar os primeiros lugares da tabela classificativa. Seguem-se, no sábado e no domingo, confrontos entre o Arsenal e o West Bromwich (que empatou com o Liverpool a uma bola na 15ª jornada), e um encontro entre o Chelsea e o Manchester City, que irá desempatar as duas equipas.