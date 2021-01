Rali Dakar: Toby Price na liderança após vencer primeira especial nas motas

O piloto australiano é o líder atual da competição das motas do Rali Dakar.

Foram precisas 3 horas, 18 minutos e 26 segundos para completar os 277 quilómetros entre Jeddah e Bisha, na Arábia Saudita. Com este tempo, Price bateu o argentino Kevin Benavides, da Honda, por 1 minuto e 29 segundos, e o austríaco Mathias Walkner, da KTM, por 2 minutos e 49 segundos.

A presença portuguesa no campeonato foi marcada por Joaquim Rodrigues Jr., da Hero, que terminou no grupo dos primeiros pilotos em pista, a 13 minutos e 11 segundos do vencedor, ficando provisoriamente na 17ª posição da classificação.

Este ano, a prova será inteiramente na Arábia Saudita, com início e conclusão na cidade de Jeddah, e cerca de 8000 quilómetros de percurso, que deverão concluir a 15 de janeiro.