Afinal Tanya Roberts está viva. Notícia da morte foi "erro de comunicação" entre hospital e marido da atriz

A morte de Tanya Roberts foi noticiada esta segunda-feira pela imprensa internacional…mas afinal a atriz está viva. Tudo se deveu a um “erro de comunicação” entre o hospital e o marido da Bond Girl, disse o seu representante Mike Pingel, ao Washington Post.

Acontece que o marido de Tanya Roberts, Lance O’Brien, recebeu uma chamada do hospital a dar conta de que a atriz estaria prestes a falecer, conta o próprio ao TMZ. Quando chegou, Lance relata que a esposa abriu os olhos, tentou tocar-lhe e depois fechou os olhos. Foi nesse momento que o marido pensou que tudo acabara, saiu do hospital e não falou com a equipa médica. Depois, o companheiro de Roberts informou Pingel de que a atriz tinha falecido, quando na verdade estava apenas a dormir, explicou o representante ao Washington Post.

Assim que que recebeu a informação, Pingel informou os órgãos de comunicação social através de um comunicado, que vem agora corrigir. Segundo o representante, quando foi buscar Lance ao hospital, o marido disse mesmo: “ela morreu nos meus braços”.

Recorde-se que no domingo, o TMZ avançou que a atriz, de 65 anos, tinha morrido num hospital em Los Angeles para onde foi levada na véspera de Natal depois de ter desmaiado em casa.

A atriz participou na saga de James Bond em A View to a Kill, ao lado de Roger Moore, em 1985, e fez também parte do elenco da série Os Anjos de Charlie e That 70’s Show.