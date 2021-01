Efemérides de 6 de Janeiro de 2021

1838 O inventor Samuel Morse (1791-1872) efetuou há 183 anos a primeira demonstração pública do telégrafo (que inventara em 1843) em Morristown, EUA.

1964 Estrearam há 57 anos os Rolling Stones (banda que se juntou em 62) em Inglaterra, no mesmo ano em que saiu o primeiro álbum do grupo com o seu nome – era a década, a de 1960, prodigiosa dos Beatles.

1973 Saiu há 48 anos, ainda durante o marcelismo, já no final do antigo Regime, o primeiro número do semanário Expresso, dirigido pelo seu proprietário o advogado e jornalista Francisco Pinto Balsemão (n.1937), então membro da Ala Liberal na Assembleia da República, e que deixaria a direcção para entrar no 1º Executivo da AD, liderada por Francisco Sá carneiro, a quem sucedeu como primeiro-ministro e líder do PSD após a morte deste.

1985 O mítico Jacques Delors (n.1925), ainda considerado o melhor líder da UE de sempre, assumiu há 36 anos a presidência da Comissão Europeia.

1992 O então Presidente da Georgia, Zviad Gamaskhurdia (1939-93), um cientista dissidente que conseguiu no ano anterior ser o primeiro líder eleito do seu País a seguir à União Soviética, desapareceu com o tesouro do Estado no meio de um golpe de Estado contra ele, que levou ao poder Edward Shevardnadze (1998-2014), que fora MNE de Gorbatvhev (em 1991).

2006 Foi lançado há 14 anos o Centro de Informação de Música Portuguesa na Internet: www.mic.pt/.

2007 Arrancou há 14 anos o Rali Lisboa-Dacar 2007, 29ª edição da prova de todo-o-terreno, que (como no ano anterior) partiu da capital portuguesa em vez da francesa.

2016 A Coreia do Norte alegou há 5 anos ter explodido uma bomba de hidrogénio, perante a passividade do resto do mundo, rendido ao apoio de Pequim àquele país – e ultimamente ao apoio de facto de Trump.

2017 Os serviços de informações dos EUA divulgaram há 4 anos um relatório onde sustentam que o Presidente "Putin e o Governo russo procuraram" favorecer a eleição de Donald Trump e desacreditar a campanha eleitoral de Hillary Clinton, enquanto a UE afirmava que muitas das suas famílias, especialmente as portuguesas, não conseguiam aquecer as casas.

2019 Colapso há 2 anos de uma mina de oiro no Afeganistão, em que morreram mais de 40 pessoas..