Jefree Star tem um caso com Kanye West? Maquilhador responde

Depois de a imprensa internacional avançar que Kim Kardashian pediu o divórcio a Kanye West e que ambos já vivem vidas separadas, começaram as dúvidas sobre o que terá levado à separação do casal.

Jeffree Star, influencer e maquilhador, viu-se obrigado a falar no assunto, depois de surgir o rumor de que este teria um caso com Kanye West e que seria o motivo do divórcio. Através de um vídeo partilhado no Youtube, Jefree Star negou qualquer caso e garantiu que nunca saiu com o músico.

“Eu acordei e o meu telefone estava a explodir, e eu pensei, 'Oh meu Deus, o que diabo está a acontecer hoje?' Honestamente não tinha ideia (…) Estou a viver neste lindo estado [Wyoming], estou a amar a vida ”, começou por dizer.

"Pensei em como chegámos a este momento, como isto teria sido inventado – porque ambos vivemos no estado de Wyoming?”, questionou, referindo-se ao facto de o músico ter uma propriedade em Wyoming, onde estará a viver.

Jeffree diz que se mudou para aquele estado norte-americano por uma questão de negócios e não por causa de Kanye.

O maquilhador disse ainda que está solteiro, que “nunca dormiu com Kanye West" e que gosta de homens mais "altos".