Novo valor máximo de novas infeções de covid-19 num domingo

Covid-19 não deu tréguas no primeiro mês de 2021 e continua a acentuar-se em Portugal. O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) identificou, neste domingo, mais 7.502 novos casos de covid-19 e 102 óbitos associados ao vírus. Desde o começo da pandemia em março de 2020, foram registados 483.689 casos e 7.803 mortes.

Este é o terceiro dia com mais mortes, pois ainda ultrapassa a barreira dos 100 óbitos. Contudo, a tendência do vírus para aumentar está a decrescer lentamente. Apesar de as 7.502 infeções registadas, houve uma diminuição de 1.976 casos do que no dia anterior. E também o número de mortes desceu dos 111 de sábado para 102.

Em termos de infeções, nunca houve um domingo que regista-se um número tão elevado. O valor recorde estava acima dos 6.035 casos, enquanto o de este domingo já atingiu os 7.502. Além disso, este é o terceiro dia com mais mortes, sendo este o terceiro registo consecutivo acima de 100 mortes. O significa que, perante todos os resultados, este é o sexto pior dia de sempre.

Segundo a DGS, a nível dos internamentos, os valores também atingiram novos recordes. Há 3.770 internamentos em enfermarias (mais 222 do que no sábado), dos quais 558 doentes em cuidados intensivos (18). O número de internamentos não para de aumentar há nove dias, enquanto nos cuidados intensivos a subida já está no décimo dia consecutivo.

A região de Lisboa e Vale do Tejo teve novamente um maior número de casos diários (2.752) do que a região do Norte (2.600). De seguida está a região centro com 1.362 novas infeções, o Alentejo com 373, o Algarve com 285, a Madeira com 67 e, por fim, os Açores com 63 novos casos.

Nas últimas 24 horas, recuperaram 3.028 doentes com covid-19, tornando assim um total de 369.108 recuperações desde o início da pandemia.

Até a este domingo, há 106.778 casos ativos de covid-19 em Portugal (mais 4.372 do que no sábado que passou) e 117.210 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

