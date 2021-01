Ministro do Ambiente em isolamento profilático

O ministro do Ambiente e Transição Energética, João Petro Matos Fernandes, encontra-se em isolamento profilático até ao próximo dia 19 de janeiro, terça-feira, por ter estado em contacto com uma pessoa infetada durante uma reunião de trabalho. A informação foi avançada pelo Jornal de Notícias, que obteve confirmação junto do gabinete do ministro.

Esta é a segunda vez que Matos Fernandes está em isolamento profilático. Em outubro, foi também considerado contacto de risco quando o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, testou positivo para o novo coronavírus.