Ferro Rodrigues perplexo com alguns aspetos nos lares

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, considerou ontem em entrevista ao podcast Política com Palavra, do PS, que não estranha a falta de unanimidade dos partidos políticos em torno das medidas de combate à pandemia de covid-19.

“Era bom que os partidos pensassem sobretudo no interesse nacional, mas temos de compreender que há partidos que vivem momentos muito difíceis e têm de mostrar a sua diferenciação política, mesmo em momentos graves como este. Por isso, não vejo com grande surpresa nem amargura o facto de não haver 100% de votos a favor do estado de emergência”, admitiu Ferro Rodrigues.