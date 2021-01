Mãe de Sara Carreira quebra silêncio: "Amei e amarei sempre a minha filha todos os dias"

Fernanda Antunes decidiu quebrar o silêncio sobre a morte da filha, Sara Carreira. A ex-mulher de Tony Carreira decidiu expressar-se publicamente sobre o sucedido nas redes sociais para agradecer “o carinho” demonstrado pela filha.

“Não tenho por hábito fazer qualquer comentário nas redes sociais mas sinto que tenho de mostrar o meu agradecimento a todas as pessoas que demonstraram o enorme carinho que tinham pela minha filha Sara. Sei que a Sara ficaria de feliz por mostrar o amor que sinto por ela como sempre mostrei”, começou por escrever numa publicação partilhada no Instagram.

“A Sara é um ser especial, único e que sempre deixou em qualquer sítio por onde tenha passado um sorriso e um carinho especial. Sempre foi a minha melhor amiga e companheira. É inexplicável a dor que sinto neste momento. Por todo o lado vejo homenagens à Sara e quero sentir sempre este carinho eterno por ela. Ela é de facto um ser iluminado, único e muito especial e conto com a força dela para conseguir de alguma forma seguir em frente. Gostaria que todas as mães tivessem a sorte que sempre tive”, acrescentou.

“Passámos momentos inexplicáveis, e ela lembrava me todos os dias que me amava e que éramos companheiras de vida. Todas as pessoas que conheceram a Sara percebem o quanto ela era um ser diferente e único. Quem não conheceu pode perceber pelo olhar puro que tinha o futuro que tinha pela frente. A Sara tinha muitos objetivos e todos eles tinham que ver com fazer o bem no mundo”, recorda.

“Peço desculpa pela ausência mas não tenho de facto nada a dizer. Amei e amarei sempre a minha filha todos os dias. Espero que nunca se esqueçam desta menina mulher que iluminou a minha vida”, rematou, agradecendo uma vez mais as mensagens que tem recebido.

Recorde-se que Sara Carreira, de 21 anos, perdeu a vida num acidente de viação na A1, no passado dia 5 de dezembro.