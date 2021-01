Augusto Santos Silva apela à "libertação imediata" de Navalny

O Ministério dos Negócios Estrangeiros, liderado por Augusto Santos Silva, apelou esta segunda-feira à “libertação imediata” do opositor russo Alexei Navalny.

“A detenção de Alexei Navalny é motivo de grande preocupação. Portugal acompanha a situação de perto com os parceiros europeus e apela à sua libertação imediata”, lê-se numa nota partilhada na rede social Twitter.

Também esta manhã, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, recorreu ao Twitter para condenar a detenção do opositor russo. “Condeno a detenção de Alexei Navalny pelas autoridades russas. Devem libertá-lo imediatamente e garantir a sua segurança. A detenção de opositores políticos é contra os compromissos internacionais da Rússia”, afirmou.

Recorde-se que Navalny, o principal opositor do Kremlin, foi detido no domingo ao chegar à Rússia, meses depois de ter estado na Alemanha a recuperar de uma tentativa de envenenamento. Segundo as autoridades russas, Navalny “figura numa lista de pessoas procuradas desde 29 de dezembro de 2020 por múltiplas violações do seu período probatório.