Conheça os árbitros das 'meias' da Taça da Liga

Arrancam na terça-feira, em Leiria, as meias-finais da Taça da Liga, entre Sporting CP e FC Porto e entre SL Benfica e SC Braga.

Na terça-feira, "leões" e "dragões" enfrentam-se numa partida apitada por João Pinheiro, que será assistido por Tiago Costa, Nuno Eiras e Manuel Costa (4º árbitro). No videoárbitro estará Vítor Ferreira e o assistente João Bessa Silva.

No dia seguinte, na partida entre SC Braga e Benfica, estará o ábritro Fábio Veríssimo, acompanhado pelos árbitros assistentes Bruno Rodrigues e Sérgio Jesus, e Hélder Malheiro como 4º árbritro. No VAR estará Rui Costa.

As meias-finais da Taça da Liga jogam-se na terça-feira e na quarta-feira, no Estádio Municipal de Leiria, onde também irá decorrer a final desta competição, no sábado.