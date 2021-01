Sporting acusa FC Porto de "pressão inaceitável"

O clima antes do clássico de terça-feira à noite tem subido de nível. Após a revelação dos ‘falsos positivos’ de Nuno Mendes e Sporar, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, fez um comunicado público a acusar os leões de pretender incorrer num “crime público” ao quererem utilizar estes jogadores na meia-final da Taça da Liga contra os dragões. O dirigente portista admitiu mesmo que o clube está a “repensar a participação na ‘final four’” devido a estas condições.

Em resposta, o Sporting lançou um comunicado, acusando o FC Porto de querer fazer pressão sobre as autoridades da Saúde e à Liga. Na lista de exigências colocam a punição dos azuis e brancos pelas acusações ao clube de Alvalade.

O Sporting CP afirmou ter estranhado os resultados positivos de Sporar e Nuno Mendes, pelo que procedeu à testagem dos jogadores em diferentes laboratórios que, afirma a equipa, deram negativo e comprovaram os iniciais ‘falsos positivos’.

De seguida, os leões defendem ter contactado a Autoridade de Saúde territorialmente competente e o laboratório responsável pelos exames, que reconheceram que os jogadores estavam aptos para jogar.

Com esta realidade, os leões mantêm os jogadores no plantel, disponíveis para a partida de terça-feira contra o FC Porto e acusam os dragões de pretender “ao, ameaçar, bem sabendo que se trata de ameaça vã, repensar a participação na final four da Taça da Liga, a FCP SAD apenas pretende que dois falsos positivos continuem a falsear a verdade desportiva”.

“A Sporting SAD não cederá a essas pressões e apela à Direção da Liga de Portugal para que faça o mesmo”, referiu o Sporting, que defendeu ainda que “exigirá à Direção da Liga para que, tanto de ora em diante, como relativamente aos jogos já disputados, solicite a todos as SAD participantes o envio de cópias de todos os exames efetuados a todos os jogadores convocados por cada uma das SAD”.

FC Porto e Sporting CP enfrentam-se na terça-feira às 19h45, no Estádio Municipal de Leiria, na primeira meia-final da Taça da Liga.

Leia na íntegra o comunicado do Sporting CP:

1. A FC Porto SAD, fingindo não perceber o óbvio, entretém-se a pressionar, de forma absolutamente inaceitável, as autoridades da Saúde e a Liga de Portugal. Espera-se que o teor do Comunicado oficial, pela sua gravidade, seja devidamente analisado e punido pelos órgãos jurisdicionais competentes.



2. Não vale a pena, todavia, tentar poluir a opinião pública; a situação é muito simples e explica-se da seguinte forma:



2.1 Tal como o Director Clínico da Sporting CP - Futebol, SAD hoje comunicou, os jogadores Šporar e Nuno Mendes foram submetidos a testes PCR na passada quarta-feira, que vieram, na quinta-feira, dia 14, a revelar resultados positivos;



2.2 Atendendo a que a Sporting CP - Futebol, SAD sempre cumpriu escrupulosamente os planos de testagem e inclusive adoptou medidas adicionais com introdução de rastreio interno diário e tendo em conta a dissonância entre os resultados dos testes internos e os resultados dos testes efectuados na quarta-feira, a Sporting CP - Futebol, SAD considerou que esses resultados seriam, com toda a probabilidade, falsos positivos;



2.3 Por esse motivo e nesse contexto, a Sporting CP - Futebol, SAD submeteu os seus atletas a dois outros testes, em laboratórios de referência, feitos na sexta-feira, dia 15 e no sábado, dia 16;



2.4 Os resultados desses testes foram negativos, o que confirmou a convicção da Sporting CP - Futebol, SAD de que os primeiros resultados seriam “falsos positivos”;



2.5 Na posse desses resultados, a Sporting CP - Futebol, SAD contactou, nos termos regulamentares, a Autoridade de Saúde Territorialmente competente e o laboratório responsável pela realização daqueles exames;



2.6 Tanto o laboratório em causa como a Autoridade de Saúde Territorialmente competente reconheceram que, em função dos novos exames, os dois atletas em causa estavam em condições de ser considerados aptos para o jogo;



2.7 Sendo que, no momento actual, nenhum dos jogadores em causa consta da Plataforma oficial de identificação de casos positivos à COVID-19;



2.8 A actuação célere e responsável da Autoridade de Saúde deve ser enaltecida, pois permitiu repor uma flagrante injustiça – à semelhança, aliás, do que já havia sucedido com situação idêntica com outro jogador participante na Liga NOS;



3. É pois, por essa razão, que a Sporting CP - Futebol, SAD considera que os seus jogadores estão aptos e, mediante opção técnica, poderão integrar a lista de convocados para o jogo a disputar amanhã, na meia final da Taça da Liga, contra a FCP SAD.



4. Ao, ameaçar, bem sabendo que se trata de ameaça vã, “repensar a participação na final four da Taça da Liga”, a FCP SAD apenas pretende que dois falsos positivos continuem a falsear a verdade desportiva.



5. A Sporting SAD não cederá a essas pressões e apela à Direcção da Liga de Portugal para que faça o mesmo.



6. Simultaneamente, a Sporting CP - Futebol, SAD exigirá à Direcção da Liga para que, tanto de ora em diante, como relativamente aos jogos já disputados, solicite a todos as SAD participantes o envio de cópias de todos os exames efectuados a todos os jogadores convocados por cada uma das SAD. Só com essa centralização se assegurará a transparência do sistema.