Número de vítimas mortais em explosão de prédio em Madrid sobe para três

Uma grande explosão abalou, esta quarta-feira, um edifício no centro de Madrid, em Espanha.

Segundo a imprensa espanhola, a explosão ocorreu pouco antes das 15h00 locais (14h00 em Lisboa). O edifício localiza-se no número 98, na Calle de Toledo. Tudo indica que na origem da explosão estará uma fuga de gás. Fontes policiais, citadas pelo El País, indicam que a explosão ocorreu quando técnicos verificavam a instalação de gás do prédio.

No local estão 120 agentes especializados da Polícia Nacional espanhola. Segundo o delegado do Governo da Comunidade de Madrid, José Manuel Franco, há pelo menos três vítimas mortais e uma outra pessoa está desaparecida, um dos operadores que estava perto da caldeira de gás que causou a expulsão. A explosão provocou ainda 11 feridos, um deles estará em estado grave.

Uma das vítimas mortais é uma mulher de 85 anos que estava a caminhar perto do edíficio no momento do acidente.

Ao lado do edifício, que ficou extremamente danificado, localiza-se um lar de idosos, que não terá sido afetado. Contudo, os utentes foram retirados do local para a residência Pontones, indicou Begoña Villacís, vice-presidente da câmara de Madrid.

Los servicios municipales están evaluando el alcance de la explosión.

Tenemos que ser muy cautos, iremos informando a medida que los técnicos nos confirmen más datos. pic.twitter.com/OlKXCzlKno — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) January 20, 2021

Desplegados en la calle Toledo más de 120 agentes especializados de Policía Nacional: UIP, UPR, TEDAX, Subsuelo, SMA, Policía Científica, Seguridad Ciudadana, Información y Guías Caninos.

Se continúa trabajando en el aseguramiento del lugar#Madrid #Explosión pic.twitter.com/3g6SnbngHb — Policía Nacional (@policia) January 20, 2021