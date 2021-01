Mais de 3.400 detidos durante protestos na Rússia pela libertação de Navalny

As autoridades russas detiveram mais de 3.400 pessoas nos protestos pela libertação do opositor Alexei Navalny, realizados este sábado em mais de 80 cidades do país. Os números são do OVD-Info, um grupo não-governamental que contabiliza detenções por motivos políticos.

A AFP adiantou que se juntaram na Praça Pushkin, em Moscovo, cerca de 15 mil manifestantes e que houve confrontos com a polícia, que resultaram em várias detenções, incluindo a da mulher de Navalny.

As manifestações foram convocadas para dezenas de cidades russas, na sequência da detenção do opositor Alexei Navalny quando regressou à Rússia, na semana passada, depois de ter estado a recuperar de um alegado envenenamento que casou o matou.

Em alguns dos locais, os manifestantes enfrentaram temperaturas de 50 graus negativos.