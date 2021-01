Sociedade

25 de janeiro 2021

Resultados por distrito. As vitórias e derrotas país fora

Marcelo ganha em todos os distritos, mas os restantes lugares disputaram-se até à contagem dos últimos votos em alguns pontos do país. Em Lisboa e no Porto, Ana Gomes ficou em segundo lugar. O Alentejo revela-se o bastião de André Ventura, o segundo com mais votos em todos os distritos, à frente dos candidatos à esquerda.