Efemérides de 25 de janeiro

1554 Foi fundada há 467 anos a cidade de São Paulo, no Brasil, pelo padre jesuíta Manuel da Nóbrega (1517-70), grande pregador e escritor.

1905 Estreou-se há 116 anos, em Viena, no Musikverein, o poema sinfónico Pelleas und Melisande, do compositor austríaco Arnold Schoenberg (1874-1951).

1924 Em Chamonix-Mont-Blanc (Alpes Franceses), começaram há 97 anos os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno, criados para competições na neve.

1949 Foi fundado há 72 anos o COMECON, organização económica dos países de Leste, controlada por Moscovo, e como retaliação ao Plano Marshalll dos EUA (1947).

1962 Líbia, Togo, Nigéria e Camarões assinaram há 59 anos o Acordo de Cooperação Pan-africana, surgindo em 63 a Organização de Unidade Africana, e em 2002 a União Africana.

1966 A Assembleia Geral da ONU aprovou há 55 anos, em pleno salazarismo, a Resolução que recomendava aos estados membros o embargo ou bloqueio a Portugal, pela violência da guerra em África.

1969 Os EUA, o Vietname do Norte e o do Sul começaram há 52 anos, em Paris, as negociações para a paz, que se estenderão até outubro de 1972.

1980 Foi legalizada há 41 anos a Aliança Democrática, coligação entre o PSD, o CDS e o PPM, no Supremo Tribunal de Justiça – que, liderada por Francisco Sá Carneiro, tinha atingido o Poder nas eleições de 2 de Dezembro anterior.

2008 A ópera Das Märchen, do compositor português Emmanuel Nunes, que estreou no Teatro Nacional de São Carlos, foi transmitida em direto há 13 anos para teatros de todo o Continente e Ilhas

2011 Com protestos em diversas cidades do Egipto, sobretudo no Cairo e Alexandruia, iniciou-se a Revolução que depôs, ao fim de 10 anos, o então Presidente Hosni Mubarak – e a que os militares já puseram termo.

2017 O parlamento chumbou há 4 anos o diploma do Governo que baixava a TSU para as empresas, com o PSD a unir os seus votos à esquerda parlamentar.

2019 Uma Barragem de resíduos minerais pertencente à maior produtora mundial de ferro rebentou há 2 anos em Minas Gerais, deixando mais de 250 mortos.