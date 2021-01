Chelsea despede oficialmente Frank Lampard

O Chelsea oficializou nesta segunda-feira a saída do treinador Frank Lampard, definindo a decisão como “muito difícil”, e deixando palavras de agradecimento ao treinador, que não teve as melhores exibições na liderança do clube, que está neste momento em 9.º lugar na Premier League.

Em comunicado, Roman Abramovich, proprietário do Chelsea, referiu: “Esta foi uma decisão muito difícil para o clube, até porque tenho uma excelente relação pessoal com Frank e tenho o maior respeito por ele”. “No entanto, tendo em conta as atuais circunstâncias, acreditamos que é melhor mudar de treinador. Em nome de todos no clube, da direção e pessoalmente, gostaria de agradecer ao Frank pelo seu trabalho como treinador principal e desejar-lhe muito sucesso no futuro. Ele é uma lenda importante deste grande clube e o seu estatuto aqui permanecerá inalterado. Será sempre bem recebido em Stamford Bridge”, frisou ainda o milionário russo.

Na calha para o agora aberto lugar de treinador dos blues está Thomas Tuchel, que deixou o PSG há algumas semanas e é apontado pela imprensa britânica como a aposta mais provável.