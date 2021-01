DGS sem conferências há três semanas. "Se fazemos muitas é porque fazemos muitas. Se não fazemos, é porque não fazemos"

Lacerda Sales garante que Governo está sempre à procura do “melhor caminho para transmitir a verdade e a verdade com transparência".

As autoridades de saúde não realizam conferências de imprensa sobre o ponto de situação da covid-19 em Portugal há três semanas, questionado sobre o assunto o secretário de Estado da Saúde, garantiu que estão “à procura do melhor caminho" para comunicar com a população.

"Se fazemos muitas conferências de imprensa é porque fazemos muitas conferências de imprensa e somos exaustivos. Se não fazemos, é porque não fazemos. Andamos sempre à procura do melhor caminho", afirmou António Lacerda Sales, esta quarta-feira.

"A senhora ministra [da Saúde] tem estado em todo o sítio a tentar comunicar e eu também estou onde posso a tentar ajudar a senhora ministra e temos vários epidemiologistas a dar informação", sublinhou, acrescentando que o Governo está sempre à procura "do melhor caminho para transmitir a verdade e a verdade com transparência".

Recorde-se que a última conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde, para atualização dos dados da pandemia em Portugal, foi a 5 de janeiro, quando se somavam 7.286 óbitos associados à covid-19, de entre 436.579 casos confirmados de infeção.