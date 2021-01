Jorge Jesus tem infeção respiratória

O SL Benfica emitiu um comunicado a confirmar a situação de saúde do técnico.

Durante a tarde de quarta-feira, o clube 'encarnado' tinha já dado informações que existiria uma suspeita de infeção respiratória no técnico, e ao fim da tarde o clube lançou um comunicado a confirmar a situação.

Relembre-se que durante a tarde foi cancelada a conferência de imprensa em que faria a antevisão da partida contra o Belenenses SAD, na quinta-feira, a contar para a Taça de Portugal.

A sua presença no banco nesta partida dependerá da evolução do seu estado de saúde.

Leia o comunicado na íntegra:

"Na sequência de exames médicos realizados hoje no Hospital da Luz, o Sport Lisboa e Benfica informa que Jorge Jesus apresenta um quadro de infeção respiratória, encontrando-se clinicamente estável.

Jorge Jesus aguarda ainda o resultado de exames complementares de diagnóstico e a sua presença amanhã no comando da equipa técnica para o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal está dependente do evoluir do seu estado de saúde."