Efemérides de 29 de janeiro

1801 França e Espanha exigiram há 220 anos sem sucesso a Portugal o abandono da aliança celebrada com os ingleses e o fecho dos portos nacionais aos navios britânicos, acabando por invadir o País com uma força chefiada por Junot (a 1ª Invasão Francesa).

1825 Foi fundada há 196 anos a Faculdade de Medicina do Porto (como Real Escola de Cirurgia), que seria com a Faculdade de Ciências local fundadora da Universidade do Porto (1911).

1845 O poema The Raven (O Corvo) foi publicado pela primeira vez há 176 anos, no New York Evening Mirror, assinado por Edgar Alan Poe (1809-49).

1963 Foi fundada a 58 anos a revista O Tempo e o Modo (dominada pelos católicos progressistas), por António Alçada Baptista (1927-2008).

1978 Foi fundada há 43 anos, como cisão do PS, pelo ex-ministro da Agricultura Lopes Cardoso (1933-2000) a UEDS, União de Esquerda para a Democracia Socialista (que seria dissolvida em Abril de 86).

2005 Um incêndio destruiu há 16 anos grande parte dos arquivos do Liceu Camões, em Lisboa.

2006 Uma vaga de frio provocou há 15 nos uma queda de neve em Lisboa 2013 O primeiro visto dourado foi atribuído há 8 anos ao investidor indiano Nesamani Maran Muthu pelo vice-primeiro-ministro Paulo Portas.

2014 A Fundação José Saramago anunciou há 7 anos que a obra do Nobel da Literatura português, passará a ser publicada pela Porto Editora.

2017 Uma equipa internacional liderada por investigadores do Instituto de Astrofísica das Canárias e da Universidade de La Laguna descobriu há 4 anos uma das galáxias “não-ativas” mais brilhantes no início do Universo.

2019 O Governo brasileiro ordenou há 2 anos a inspecção de todas as barragens de mineração do país, depois da ruptura de Brumadinho, Minas Gerais, que provocou muitos mortos e desaparecidos.