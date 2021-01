Votos ao milhares ficam perdidos nas Juntas de Freguesia

Cerca de 500: este é o número aproximado de e-mails que têm chegado à Provedoria de Justiça naquilo que diz respeito às reclamações feitas pelos cidadãos que se viram impedidos de votar, nestas eleições presidenciais.

Ao Nascer do SOL, a Provedoria acrescenta que estes e-mails são «em geral dirigidos simultaneamente a várias entidades, entre as quais a Comissão Nacional de Eleições, manifestando descontentamento pela situação vivida, designadamente de pessoas que se viram impossibilitadas de votar por estarem confinadas a partir de data posterior ao limite legal e, em alguns casos, de pessoas a viver no estrangeiro e impossibilitadas por esse Estado de se deslocarem ao consulado português».

Neste último caso, «tratava-se de matéria que ultrapassava a área de competência da Provedora de Justiça», explicou a mesma. Por outro lado, realçou que «nos poucos casos em que se verificou não estar em causa obstáculo legal, mas sim hipotético problema de funcionamento administrativo, por exemplo do sistema informático, a Provedoria de Justiça encetou os contactos necessários junto das entidades competentes, tentando a sua superação» – sendo que, quanto às queixas que incidiam sobre aspetos do regime legal, encontram-se em análise.

No entanto, na ótica de Luís Newton, Presidente da Junta de Freguesia da Estrela, «estamos a assistir àquilo que, em bom rigor, aconteceu sempre. Mas aquilo que não decorria noutras eleições era o voto antecipado», começou por esclarecer em relação às lacunas do voto antecipado.

«O problema da existência do ato eleitoral prévio ao dia das eleições presidenciais tem duas dimensões», explicitou o Presidente da concelhia do PSD Lisboa. «Uma é o voto antecipado em território nacional e a outra passa pela votação no estrangeiro».

Para o social-democrata, «é normal que quem está a lidar com milhares de votos envie votos de uma determinada junta para outra e acabamos por ter votos que são inutilizados».

Esta lacuna acontece porque «os votos nem sempre vêm com as secções definidas» e «uns são enviados para as juntas de freguesia através de correio e, no meio deste circuito, são juntos em pacotes e depois há outra questão que se prende com o facto de existirem votos que pertencem a uma freguesia e são enviados para outra».

Newton elucidou que, na maior parte das vezes, esta situação é verificada antes do término do ato eleitoral e faz-se chegar os votos à freguesia certa, porém, em algumas ocasiões, «as mesas de voto apenas tratam os votos dos eleitores de determinada freguesia e devolvem aqueles que não lhe pertencem».

Para o dirigente político, a democracia acaba por ser descredibilizada na medida em que, «se Marcelo Rebelo de Sousa não tivesse tido a vantagem que teve, em relação aos restantes candidatos, se ganhasse na primeira volta por uma diferença de somente milhares de votos, as forças políticas colocariam em causa o sistema eleitoral».

«A fraca adesão eleitoral que vamos tendo prova que este sistema não funciona» e, deste modo, para Newton, «podemos e devemos avançar para uma solução como o voto eletrónico, mas devemos estar preparados para um modelo misto porque a utilização exclusiva das tecnologias acabaria por conduzir à exclusão de quem não lida com as mesmas».