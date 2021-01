Lakers saem vitoriosos de clássico com Celtics

Foi um duelo de gigantes na NBA, com ambas as equipas a possuir 17 títulos cada uma no seu histórico. De um lado, LeBron James e Anthony Davis, do outro o imparável Jayson Tatum, que marcou uns estonteantes 30 pontos nesta partida. O jogo foi de alto nível, com ambas as equipas a manter rédea curta. Apesar da qualidade geral dos Celtics durante toda a partida, os últimos segundos viram a equipa de Boston falhar dois cestos cruciais, abrindo assim caminho para a vitória dos Lakers.

A partida acabou com os visitantes a vencer em Boston, por 96-95, o que veio servir de redenção após as duas derrotas seguidas dos angelinos frente aos Philadelphia 76ers e aos Detroit Pistons.

Com este resultado, os Celtics descem para o quinto lugar na Conferência Este, ao passo que os Lakers ficam em terceiro a Oeste, atrás de Jazz e dos conterrâneos Clippers.