Mulher obrigada a vestir colete refletor em avião por estar a usar um top: "Não pode usar um biquíni"

Uma modelo diz que foi humilhada, depois de uma hospedeira de bordo pedir para que esta se tapasse, durante um voo de Gold Coast para Melbourne, na Austrália, esta segunda-feira.

Isabelle Eleanore usava um top preto e umas calças de ganga quando embarcou no voo doméstico da companhia aérea Jetstar. À entrada do avião, a hospedeira de bordo terá considerado a roupa “inadequada” e “reveladora” e pediu para que esta se tapasse.

“Ela olhou e depois disse: 'Oh, tem uma camisola para usar?'. E eu pensei que ela devia estar preocupada, porque ia ter frio no voo, ou ia estar frio em Melbourne ou algo assim”, começou por contar Isabelle à estação australiana 9News.

"Ela continuou e disse, 'Bem, você não pode voar com o que tem vestido, não pode usar um biquíni'. E eu disse, 'Olhe, não é um biquíni, é um top'", acrescentou.

Isabelle, que viajava com o marido, Jeremy Szwarcbord, disse que a hospedeira acabou por pedir a toda a tripulação que encontrassem algo para que esta pudesse colocar por cima do top. Foi então que a mulher regressou junto do casal com um colete refletor para Isabelle usar até ao desembarque em Melbourne.

A modelo diz que se sentiu “vitimizada” e “envergonhada”, enquanto “todos olhavam” para ela.

“Não pensei que teria que lidar com algo assim - estamos em 2021, deveria poder usar o que eu quiser", disse Isabelle, referindo ainda que antes de entrar no avião, nenhum outro elemento da companhia área tinha feito comentários sobre a sua roupa. Também Jeremy disse que a roupa da sua esposa não era inadequada e não violava nenhum política da companhia aérea.

Face ao sucedido, a modelo já tinha relatado o incidente nas redes sociais e partilhou imagens da roupa que usava.

"Então eles fizeram uma grande cena quando eu pisei o avião e fizeram-me esperar à frente de todos enquanto procuravam algo para me tapar. Então tive que ir até ao meu assento usando este colete. Isto é discriminação e humilhação Jet Star Australia", escreveu.

“Aparentemente, o meu top é muito pequeno e eu não poderia voar sem me tapar. Se eu tivesse seios pequenos, garanto que não teriam dito nada”, acrescentou ainda.

Um porta-voz da Jetstar, sediada na Austrália, disse que a transportadora já pediu desculpa à passageira e admitiu que houve um “mal-entendido”.

"Houve um mal-entendido sobre a nossa política”, disse. "Embora tenhamos requisitos básicos de vestuário nos nossos voos, por exemplo, sapatos, não temos nenhuma política em relação a tops curtos”, acrescentou.

Veja a fotogaleria.