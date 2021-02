Um dos seis feridos da colisão de elétricos inspira "maior cuidado"

O guarda-freio do elétrico 15 "teve uma paragem, uma quebra de tensão", e só se apercebeu do que tinha acontecido depois da colisão.

Um elétrico descarrilou indo embater num segundo, esta quarta-feira de manhã. O acidente, na Praça da Figueira em Lisboa, deixou seis pessoas feridas sem grande gravidade, mas uma delas inspira maiores cuidados.

"São seis feridos ligeiros, mas destes seis há um que inspira maior cuidado", afirmou o vereador da Proteção Civil da Câmara, referindo que as vítimas "foram devidamente tratadas no local, em poucos minutos, e já foram encaminhadas para o hospital".

Carlos Castro explicou, no local, o guarda-freio do elétrico 15 "teve uma paragem, uma quebra de tensão", e só se apercebeu do que tinha acontecido depois de ter chocado contra o poste.

"Aquilo que nos indica é que o elétrico bate primeiro noutro elétrico e, depois, foi contra o poste", afirmou o vereador da Proteção Civil, confirmando que alguns dos feridos eram transeuntes.

O autarca aproveitou ainda para elogiar a "rápida intervenção" do INEM, assim como da PSP, do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, dos Bombeiros Voluntários de Lisboa e da Cruz Vermelha Portuguesa.

"Já estamos no momento da remoção das carruagens", sublinhou, prevendo que "dentro de poucas horas seja retomada a normalidade de circulação" na zona.