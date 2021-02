The Weeknd dá concerto em Portugal em outubro de 2022

The Weeknd vai atuar em Portugal no próximo ano. O artista canadiano anunciou esta quarta-feira as datas da sua próxima digressão mundial "After Hours Tour" e Lisboa faz parte da longa lista de cidades por onde irá passar.

No total, o artista tem mais de cem espetáculos agendados para 2022. A digressão irá arrancar em janeiro, no país que o viu nascer, no Canadá, e seguirá depois pela América do Norte e pela Europa. O concerto em solo lusitano está marcado para o dia 25 de outubro, na Altice Arena, em Lisboa. Os bilhetes serão colocados na próxima segunda-feira, dia 8 de fevereiro, pelas 9 horas, nos locais habituais.

O anúncio surge poucos dias antes do cantor subir ao maior palco do mundo no intervalo da final da liga de futebol norte-americana. O responsável por êxitos como Blinding Lights ou The Hills irá atuar no Super Bowl este domingo, dia 7 de fevereiro.