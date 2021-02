Kanye West levou 500 pares de ténis da casa onde vivia com Kim Kardashian

Kanye West removeu 500 pares de ténis da casa que divide com Kim Kardashian em Calabasas, na Califórnia, EUA.

De acordo com a notícia avançada pela Page Six, o rapper removeu várias coisas da casa onde vivia com a empresária, mas a mais impressionante foi mesmo a sua coleção de ténis.

Kim Kardashian encontra-se numa viagem com os filhos nas Ilhas Turcas e Caicos, tendo dado espaço a Kanye para levar algumas coisas da habitação. “Ambos sentiram que seria menos dramático sem os dois na casa”, afirmou fonte próxima do rapper.

Recorde-se que terá sido Kim Kardashian a contratar Laura Wasser, conhecida advogada das celebridades, para chegar a acordo com o artista sobre o divórcio, que já estará a decorrer.